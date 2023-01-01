В Пермском крае на этой неделе ожидается похолодание до -24 градусов Понижение температуры воздуха начнётся с четверга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На предстоящей неделе в Пермском крае синоптики прогнозируют температурные качели. До среды ожидается облачная погода, снег, ветер до 10 м/с и постепенное повышение температуры. Во второй половине недели появится солнце, осадки прекратятся, а столбики термометров устремятся вниз. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог.и.я».

В понедельник температура днём составит —10…—5°, 14 февраля потеплеет до —7…—2°, в среду 15 февраля будет в районе —8…—3°.

В последующие дни ожидается переменная облачность без осадков. Так, температура воздуха в ночь на четверг составит —8…—13°, местами до —20°, днём —11…—6°. В пятницу ночью будет до —12…—17°, при прояснениях до —24°, днём —12…—7°.

В выходные холодная погода сохранится.

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