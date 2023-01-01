Максим Артамонов Туристка из Кунгура будет судиться с мэрией Сочи из-за падения с обрыва Женщина требует компенсировать ей моральный вред Поделиться Твитнуть

Сочи

Константин Долгановский

Жительница Кунгура подала иск в Кунгурский суд к администрации Сочи и потребовала компенсировать ей моральный вред за то, что во время отдыха упала в обрыв и получила синяки. Об этом сообщает местная газета «Искра».

В августе 2022 женщина находилась в отпуске в городе Сочи. Ночью она шла по дороге, где велись ремонтные работы, но рядом не было ограждений и предупреждающих знаков. В какой-то момент на встречу ей ехал автомобиль, и она отошла в сторону, но упала в обрыв, получив ушибы и синяки. В связи с причинением телесных повреждений, она испытала нравственные переживания, которые оценила в 300 тыс. руб.

Пострадавшая утверждает, что причиной стало то, что на территории не было никаких ограждений и предупреждающих знаков о ремонтных работах.

Предварительное судебное заседание состоится 22 февраля.

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