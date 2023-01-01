Максим Артамонов В Перми в историческом здании «Лабазы» будут продавать спецтехнику Реставрация объекта началась в 2020 году Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Компания «Агропроф», которая владеет отреставрированным историческим зданием «Лабазы» у набережной откроет в нем свой офис. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на учредителя и гендиректора компании Рустама Насырова.

По его словам, управляющая компания «Агропроф» займет в здании примерно половину площадей. Судьба остальных помещений пока не определена.

Собственники рассматривают возможность разместить на первом этаже небольшую кофейню, но окончательные решения будут приняты после переезда — в июне этого года. В настоящее время идут работы по внутренней отделке здания.

Здание «Лабазы» было построено в 1799 году. Строение представляло собой длинный ряд двухэтажных каменных амбаров. Их фасад выходил на Каму. Объектом владели нескольким собственникам — они сдавали помещения в аренду для приезжих купцов. Здание имеет статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения.

В 2017 году здание купило ООО «Агропроф», которое решило его реконструировать. Проект прошел госэкспертизу.

Напомним, в марте 2020 здание «Лабазы» начали разбирать. Проект реставрации разработал архитектор Геннадий Воженников (ЗАО «Эрон»). Он заявлял, что здание полностью утратило свой внешний облик: сначала оно пострадало в пожаре 1842 года, затем было перестроено в 1876—1878 годах, а впоследствии здание было выкуплено и демонтировано в 1906 году при строительстве расширения корпуса вокзала Перми I.

В итоге старое двухэтажное здание было снесено, а через год на его месте появился трёхэтажный объект — объём его площадей был увеличен почти в полтора раза. После завершения строительства архитектор Сергей Шамарин (ныне покойный) сообщил, что эта «беспомощная имитация не имеет никакого отношения ни к истории, ни к современности». Геннадий Воженников признал, что построенное здание — новодел.

Отреставрированное здание «Лабазы» было введено в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

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