Дмитрий Енцов журналист В Перми началась реконструкция исторического здания у Речного вокзала Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: проект со страницы Геннадия Воженникова

В Перми с прошлой недели начался разбор части здания «Лабазы», расположенного по адресу ул. Монастырская, 3, для того чтобы его отреставрировать.

Судя по проектной документации, все работы должны быть завершены к ноябрю этого года.

Как отметил архитектор-реставратор Геннадий Воженников, здание полностью утратило свой внешний облик.

«К сожалению, исходное здание 1830-х годов до наших дней не сохранилось. Сначала оно пострадало в пожаре 1842 года. Затем было перестроено в 1876—1878 годах, впоследствии здание было выкуплено и демонтировано в 1906 году при строительстве расширения корпуса вокзала Перми I. Затем выстроено вновь левее вокзала», — пояснил Геннадий Воженников.

Тем не менее здание является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

В краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия отметили, что сейчас «осуществляется демонтаж аварийных либо не исторических конструкций, предусмотренный проектом реставрации».