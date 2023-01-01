Андрей Стрельцов Во время матча в Красноярске «Парма» уступила «Енисею» Это первое поражение пермского клуба на втором этапе чемпионата Поделиться Твитнуть

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде «Парма» уступила «Енисею». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 81:76.

В составе «Пармы» самым результативным игроком стал набравший 23 очка Джастин Роберсон.

Несмотря на неудачу, баскетбольный клуб из Перми продолжает возглавлять турнирную таблицу второй группы.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Парма» проведет 26 февраля на домашнем паркете. Её соперником будет саратовский «Автодор».

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