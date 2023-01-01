Максим Артамонов В Перми чиновники пообещали построить многофункциональную спортивную арену до 2026 года Подписано концессионного соглашение с ООО «Пермь Арена» Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Правительство Пермского края и ООО «Пермь Арена» подписали концессионное соглашение о строительстве универсального спортивного дворца в Перми. Его будут строить три года и четыре месяца в Дзержинском районе города. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

По условиям договора концессионер взял на себя обязательства по финансированию части расходов в размере 200 млн руб. Кроме этого, он вправе привлекать финансирование из любых доступных источников.

Планируется, что площадь спортивного объекта составит около 30 тыс. кв. м. и он будет рассчитан на 10,5 тыс. посадочных мест. Спортивный дворец будет предназначен для проведения матчей по хоккею и баскетболу, соревнований по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку, а также массовых образовательных и культурно-развлекательных мероприятий.

В здании высотой пять этажей будет располагаться тренировочная арена, универсальные спортивные залы, ресторан на 160 мест с террасой, торговые точки, подземный паркинг, административные помещения.

Арена будет иметь необычный для спортивных сооружений внешний вид — наружный контур фасада в верхней части будет выполнен из ромбовидных алюминиевых линеарных панелей, напоминающих раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Наружный контур фасадов в нижней части будет представлять собой ряд колонн из монолитного железобетона круглого сечения, при этом часть колонн будет стоять вертикально, а часть — с отклонением до 30 градусов.

Напомним, многофункциональную спортивную арену чиновники решили построить к 300-летию Перми, назвав этот проект приоритетным. Сообщалось, что строительные работы начнутся до конца 2022 года, а полностью завершить проект планируется в 2025 году. Но эти сроки были перенесены.

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