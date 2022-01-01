Проект многофункциональной арены в Перми прошёл госэкспертизу Строительные работы могут начаться до конца 2022 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Проект многофункциональной спортивной арены на ул. Локомотивной в Дзержинском районе Перми прошёл процедуру согласования в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом сообщили в Градостроительном институте пространственного моделирования и развития «Мирпроект», где разрабатывался проект по заказу «Управления капитального строительства Пермского края».

Арена на 10,5 тыс. посадочных мест предназначена для проведения матчей по хоккею и баскетболу, соревнований по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку, а также массовых образовательных и культурно-развлекательных мероприятий.

В здании высотой пять этажей будет располагаться тренировочная арена, универсальные спортивные залы, ресторан на 160 мест с террасой, торговые точки, подземный паркинг, административные помещения.

Арена будет иметь необычный для спортивных сооружений внешний вид — наружный контур фасада в верхней части будет выполнен из ромбовидных алюминиевых линеарных панелей, напоминающих раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Наружный контур фасадов в нижней части будет представлять собой ряд колонн из монолитного железобетона круглого сечения, при этом часть колонн будет стоять вертикально, а часть — с отклонением до 30 градусов.

Напомним,строительство многофункциональной спортивной арены находится в перечне приоритетных проектов к 300-летию Перми. Проект планируется реализовать на принципах концессии. Ожидается, что строительные работы начнутся до конца 2022 года, их будет курировать ООО «Пермь-Арена». Полностью завершить проект планируется в 2025 году.

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