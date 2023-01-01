Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл ХК «Горняк-УГМК»
Этот успех позволил пермской команде приблизиться к попаданию в зону плей-офф
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Регулярный чемпионат ВХЛ близится к завершению. До его окончания «Молоту» осталось провести три встречи на выезде против прямых конкурентов в борьбе за право играть в плей-офф. Это «Зауралье», «Челмет» и «Южный Урал».
В эту субботу «Молот» провёл игру в Верхней Пышме, где в тяжёлом противостоянии обыграл ХК «Горняк-УГМК» со счётом 3-2. Голы у пермяков забили Егор Манин и дважды отличился Владислав Ушенин.
Эта победа улучшила шансы подопечных Сергея Бердникова на выход в следующий этап соревнований. Следующую игру хоккеисты «Молота» проведут 13 февраля в Кургане, против местного «Зауралья».
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