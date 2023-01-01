Елена Синица
В Пермском крае выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом
Скончался один житель
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За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на портал «Стоп коронавирус».
В медучреждения госпитализировали 20 жителей региона. Выздоровели за эти же сутки 132 жителя, скончался — один.
С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 460 037 случаев заражения коронавирусом.
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