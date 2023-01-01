Елена Синица За январь в Перми родилось 874 ребёнка Мальчиков больше, чем девочек Поделиться Твитнуть

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По данным ЗАГСа Перми, в январе было оформлено 3332 акта гражданского состояния по всем видам, что на 27 актов больше, чем в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За это же время родилось 874 ребёнка — 450 мальчиков и 424 девочки. Кроме того, в январе 2023 года зарегистрировано на две двойни больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (7 и 5 соответственно). В Индустриальном, Орджоникидзевском и Свердловском районах города зарегистрировано по две двойни, в Мотовилихинском районе – одна.





Также в январе 2023 года в краевом центре заключили брак 382 пары. В январе 2023 года в отделах управления записи актов гражданского состояния администрации города Перми проведено чествование 19 юбилейных супружеских пар, 4 из которых – «золотые». Помимо этого, было составлено 92 записи акта о перемене имени.





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