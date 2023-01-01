Елена Синица Следком задержал пермяка за взятку сотруднику УФСБ Размер взятки составил 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственный отдел по Ленинскому району Перми возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в следственном комитете, мужчина знал о том, что в отношении него сотрудники УФСБ будут проводить проверки. Чтобы избежать уголовной ответственности, он решил дать взятку сотруднику ведомства. Размер взятки составил 200 тыс. руб.

Подозреваемый был задержан на месте преступления с поличным. В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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