В Пермском крае осуждён водитель бетономешалки, задавивший девочку на велосипеде ЧП произошло недалеко от стройплощадки ЖК «Любимов» Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края водитель бетономешалки признан виновным в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть 13-летней девочки. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что 5 августа прошлого года осуждённый, выезжая на КамАЗе с прилегающей территории строительной площадки ЖК «Любимов», не заметил двигавшуюся по тротуару на велосипеде школьницу и допустил наезд. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, виновный лишён права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

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