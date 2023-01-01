Елена Синица
Из-за взрывов газа в городах России в Перми могут активизироваться мошенники
В региональном минЖКХ призвали жителей оставаться бдительными
На фоне трагических событий со взрывами бытового газа в многоквартирных домах, произошедшими в феврале сначала в Тульской области, а затем в Новосибирске, в краевом минЖКХ напомнили о важности соблюдения правил его использования.
Кроме этого, в ведомстве напомнили, что собственники газифицированных жилых помещений обязаны заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией и обеспечить допуск в помещение для технического обслуживания. Его проводят не реже одного раза в год, при этом организация уведомляет о проверке заранее.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.