Елена Синица Из-за взрывов газа в городах России в Перми могут активизироваться мошенники В региональном минЖКХ призвали жителей оставаться бдительными Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На фоне трагических событий со взрывами бытового газа в многоквартирных домах, произошедшими в феврале сначала в Тульской области, а затем в Новосибирске, в краевом минЖКХ напомнили о важности соблюдения правил его использования.

Кроме этого, в ведомстве напомнили, что собственники газифицированных жилых помещений обязаны заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией и обеспечить допуск в помещение для технического обслуживания. Его проводят не реже одного раза в год, при этом организация уведомляет о проверке заранее.

В министерстве добавили, что при допуске в квартиру сотрудник организации должен предъявить служебное удостоверение. При возникновении сомнений о достоверности проведения работ и о личности проверяющего необходимо позвонить в управляющую организацию и уточнить информацию.

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