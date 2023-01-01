В выходные в Пермском крае ожидается похолодание и небольшой снег

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погода

  Константин Долгановский

На территории Прикамья в выходные дни вновь ожидается похолодание и осадки в виде снега. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ЦГМС.

В ночь на субботу, 11 февраля, в Пермском крае температура воздуха понизится до  −11…−6°, в Перми будет  −8°. Днём по краю синоптики обещают  −9…−4°, в Перми ожидается  −5°. Так как давление будет постепенно снижаться, усилится облачность и пройдёт небольшой снег. 

В воскресенье, 12 февраля, также ожидаются небольшие осадки. В регионах края ещё немного похолодает: ночью будет  −13…−8°. Днём  −10…−5°. В Перми температура воздуха останется такой же, как и в субботу.

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