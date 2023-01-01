В марте Пермь посетит председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Он ознакомится с деятельностью оборонных заводов Поделиться Твитнуть

В марте может состояться визит в Пермь председателя комитета Госдумы по обороне, генерал-полковника Андрея Картаполова. Ожидается, что депутат ознакомится с деятельностью оборонных предприятий региона.

Как сообщает издание «Царьград. Пермь», известно, что Картаполов посетит «Мотовилихинские заводы». Окончательная дата визита пока не определена, как и программа пребывания — её прорабатывают в правительстве Пермского края.

Ранее сообщалось, что в Пермский край с визитом прибыли заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Они посетят завод «Урал» в Соликамске, а также пороховой завод и «Мотовилихинские заводы» в Перми.

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