В Пермском крае чиновники заплатят школьнику 70 тысяч за укус бродячей собаки Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Чайковском Пермского края удовлетворён иск прокурора о взыскании в пользу подростка компенсации морального вреда в связи с укусом бродячей собаки, об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В ходе разбирательств было установлено, что зимой прошлого года в городе Чайковском стая собак набросилась на 13-летнего школьника. Ребёнок получил укусы и в течение четырёх месяцев проходил курс вакцинации от столбняка и бешенства.

Суд посчитал, что причиной трагедии стало бездействие органов местного самоуправления: чиновники не организовали должным образом работу по отлову и содержанию животных без владельцев.

С администрации Чайковского городского округа в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тыс. руб.

Решение суда в законную силу не вступило.





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