В ходе СВО погиб подполковник Андрей Кошкин из Лысьвы Ещё двое лысьвенцев, погибших на Украине, похоронены 6 и 9 февраля Поделиться Твитнуть

Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы сообщили о гибели в зоне СВО 42-летнего лысьвенца подполковника Андрея Кошкина.

По информации местного военкомата, Андрей Борисович был командиром мотострелкового батальона, погиб 30 января. Его похороны состоятся в Чайковском.

Также по сообщению ветеранской организации 6 февраля в Лысьве был похоронен Дмитрий Тудвасев, погибший при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

«В церемонии прощания приняли участие представители администрации Лысьвенского округа, военного комиссариата, комитета солдатских матерей, ветераны боевых действий и военной службы», — говорится в сообщении.

В четверг, 9 февраля, в посёлке Кормовище Лысьвенского округа состоялись похороны 42-летнего Сергея Казаку. С погибшим на Украине воином пришли проститься чиновники, представители военкомата и общественных организаций, жители посёлка.

Ранее сообщалось, что официально подтверждена гибель в зоне СВО трёх мобилизованных из Пермского края.





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