Максим Артамонов В СВО погибли мобилизованные жители Пермского края Это Николай Шерстобитов, Роман Гуляев, Алексей Алапанов Поделиться Твитнуть

В военкомате Пермского края впервые официально подтвердили гибель мобилизованных жителей Прикамья. За последние сутки подтверждена смерть на территории Украины Николая Шерстобитова из Добрянки и Романа Гуляева из Чусового. Гибель мобилизованного Алексея Алапанова из Барды порталу properm.ru подвердил имам-мухтасиб города Березники.

Алексей Алапанов осенью прошлого года проходил подготовку в Тюмени, а затем в середине декабря отправился в зону боевых действий.

Погибшему 4 февраля Николаю Шерстобитову было 26 лет. На этой неделе тело военнослужащего доставят из госпиталя в родной город. У погибшего осталась семья — супруга и пятилетняя дочь.

Роман Гуляев попал под обстрел и был тяжело ранен. Его успели эвакуировать, но спасти не смогли. От полученных ранений он скончался в госпитале.

Кроме того, стало известно о гибели контрактника Германа Зубова из Добрянки. Он был мобилизован, вернулся домой, а потом уехал в зону боевых действий добровольцем и там погиб.

Ранее в соцсетях уже появлялась информация о гибели мобилизованных жителей Пермского края Александра Нефедьева и Павла Маркова, но официального подтверждения гибели этих военнослужащих в СМИ не поступало.

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