Стало известно о гибели в зоне СВО ещё десяти жителей Пермского края
Похороны одного из них состоятся сегодня
Стали известны имена ещё десяти жителей Пермского края, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР.
Как сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа 17 января 2023 года при выполнении служебной задачи на СВО погиб 27-летний Владислав Еремеев (Ахунтдзянов).
Влад родился в городе Чайковском 24 августа 1995 года. Учился в кунгурской школе №17 в кадетском классе.
«Он был всегда жизнерадостным, приветливым. Отличался трудолюбием, был физически подтянут. Имел много друзей, — говорится в сообщении. — Школьным друзьям, учителям он запомнится весёлым, добрым юношей».
В администрации и думе Кунгурского МО выразили искреннее соболезнование родным и близким Владислава.
Похоронят военнослужащего в воскресенье, 5 февраля, в Кунгуре.
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