Стало известно о гибели в зоне СВО ещё десяти жителей Пермского края Похороны одного из них состоятся сегодня Поделиться Твитнуть

Стали известны имена ещё десяти жителей Пермского края, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР.

Как сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа 17 января 2023 года при выполнении служебной задачи на СВО погиб 27-летний Владислав Еремеев (Ахунтдзянов).

Влад родился в городе Чайковском 24 августа 1995 года. Учился в кунгурской школе №17 в кадетском классе.

«Он был всегда жизнерадостным, приветливым. Отличался трудолюбием, был физически подтянут. Имел много друзей, — говорится в сообщении. — Школьным друзьям, учителям он запомнится весёлым, добрым юношей».

В администрации и думе Кунгурского МО выразили искреннее соболезнование родным и близким Владислава.

Похоронят военнослужащего в воскресенье, 5 февраля, в Кунгуре.

Кроме того, паблик «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь» обнародовал информацию о погибших в разное время в зоне СВО жителей Прикамья, имена которых ранее не сообщались.

В частности, на Украине погибли 39-летний разведчик Юрий Шипицын из посёлка Сокол Пермского округа; казак-доброволец из Чусового Константин Челябко, 43-летний Иван Томилин из в Красновишерского округа, Александр Томилин из дер. Васёво Кудымкарского района; краснокамец Александр Субботин (погиб в декабре), пермяк Денис Смирнов, мобилизованный из Кунгура танкист Александр Нефедьев (погиб в октябре). Также в списке погибших жителей Прикамья значатся мобилизованный Павел Марков (погиб в ноябре) и 35-летний морпех Раис Субангулов (погиб в апреле).

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