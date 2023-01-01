Депутаты Лысьвенской думы проголосовали за новый герб города В изображение добавлены геральдические молоты Поделиться Твитнуть

Город Лысьва Пермского края обновил герб. Изменения в Положение о гербе муниципального образования приняли 9 февраля на заседании депутаты местной окружной думы.

Как поясняет телеграм-канал «На местах», теперь по бокам короны герба размещаются геральдические молоты. Они символизируют присвоение Лысьве почётного звания «Город трудовой доблести».

Напомним, в сентябре 2021 года президент России Владимир Путин постановил присвоить Лысьве почётное звание.

Напомним, федеральный закон «О городе трудовой доблести» был принял в марте 2021 года. Из городов Прикамья почётное звание получили только Пермь и Лысьва.





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