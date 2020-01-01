Елена Синица
Лысьве присвоено звание города трудовой доблести
Инициативу поддержали 100 тыс. жителей края
Президент России Владимир Путин постановил присвоить Лысьве почётное звание «Город трудовой доблести». Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета «Победа».
Как сообщает телеграм-канал краевой администрации, ранее инициативу присвоения Лысьве такого звания поддержали 100 тыс. жителей региона.
Напомним, закон «О городе трудовой доблести» был принял в марте 2021 года. Пермский край подал ходатайства о присвоении звания Перми, Кизелу, Нытве, Березникам, Соликамску. До сегодняшнего дня звание было присвоено только Перми.
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