Елена Синица Лысьве присвоено звание города трудовой доблести Инициативу поддержали 100 тыс. жителей края Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Президент России Владимир Путин постановил присвоить Лысьве почётное звание «Город трудовой доблести». Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Как сообщает телеграм-канал краевой администрации, ранее инициативу присвоения Лысьве такого звания поддержали 100 тыс. жителей региона.

Напомним, закон «О городе трудовой доблести» был принял в марте 2021 года. Пермский край подал ходатайства о присвоении звания Перми, Кизелу, Нытве, Березникам, Соликамску. До сегодняшнего дня звание было присвоено только Перми.

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