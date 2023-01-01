Ледовый городок на пермской эспланаде 10 февраля работать не будет Причина — потепление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с потеплением 10 февраля ледовый городок «Виват, Пермь!» на эспланаде будет закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что приостановка работы продлится, скорее всего, один день. Планируется, что городок возобновит приём посетителей 11 февраля, когда минусовая температура вновь стабилизируется.

По прогнозом синоптиков, в пятницу в краевом центре ожидается -2...-4 градуса.

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