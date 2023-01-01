Елена Синица В Прикамье хотят смягчить правила размещения киосков на придомовых территориях Законопроект будет рассмотрен в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правила размещения киосков на придомовых территориях могут смягчить. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Поясняется, что в ЗС внесён проект изменений в законы об административных правонарушениях и градостроительной деятельности Пермского края. Это было необходимо в связи с определением Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции.

Если поправки примут, то НТО можно будет размещать на придомовой территории без обязательного наличия паспорта благоустройства и наличия «основных элементов» (тротуары, освещение, стоянки и др.). Соответственно, отменят и штрафные санкции за несоблюдение требований.

При этом остаётся в силе статья, согласно которой муниципалитеты сами устанавливают правила благоустройства территорий. Именно они могут являться основанием для административной ответственности.





Этот законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Законодательного собрания в марте.

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