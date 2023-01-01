В Перми бескондукторная оплата проезда вводится ещё на трёх автобусных маршрутах Поделиться Твитнуть

С 11 февраля на автобусных маршрутах № 41, 49 и 58 в Перми будет действовать бескондукторная система оплаты проезда, сообщает ВЕТТА со ссылкой на дептранс мэрии.

Оплатить проезд пассажиры смогут при помощи транспортных и банковских карт, путём сканирования QR-кода или введения госномера транспортного средства в специальном приложении, а также наличными у водителя.

Платность проезда на бескондукторных маршрутах проверяет контрольная служба. Штраф за безбилетный проезд — от 2,5 до 5 тыс. руб.

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