Максим Артамонов Пермские антимонопольщики возбудили дело против администрации Мотовилихинского района В ведомстве считают незаконными претензии чиновников к предпринимателю по поводу НТО Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю возбудило дело в отношении чиновников администрации Мотовилихинского района Перми. В ведомстве посчитали, что районные власти незаконно потребовали от ИП привести НТО в соответствие требованиям Правил благоустройства территории. Об этом во время видеобрифинга рассказал начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Управления ФАС по Пермскому краю Марк Раев.

«В 2017 году предпринимателем на неопределённый срок был заключён договор на размещение нестационарного торгового объекта в ТСЖ «Солнечный». В 2022 году администрация района потребовала от бизнесмена изменить внешний вид объекта в соответствии с новыми правилами благоустройства», — пояснил Раев.

По его словам, эти требования необоснованно препятствуют предпринимательской деятельности, поскольку вынуждают предпринимателя понести экономические издержки в связи с приведением НТО в соответствие новым требованиям к внешнему виду. А это может привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке.

Требования Правил благоустройства, принятые в 2022 году, могут применяться только при проектировании новых и обосновании размещения существующих НТО, но не распространяются на договорные отношения, заключённые до принятия этих Правил (до 2022 года), считают в УФАС.

Антимонопольное ведомство требовало от властей до 1 февраля отозвать претензии к предпринимателю, однако чиновники этого не сделали. В связи с этим было возбуждено антимонопольное дело.

Сообщается, что районная администрация сейчас оспаривает это решение в Арбитражном суде Пермского края. Заседание по этому делу назначено на 7 марта.

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