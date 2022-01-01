Максим Артамонов Пермское УФАС требует от чиновников отозвать претензию к внешнему виду НТО Антимонопольщики считают предписание администрации нарушением закона «О защите конкуренции» Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю вынесло предупреждение администрации Мотовилихинского района Перми, посчитав, что действия чиновников нарушили закон «О защите конкуренции». В ведомстве полагают, что районные власти незаконно потребовали от ИП привести НТО в соответствие требованиям Правил благоустройства территории. Документ в том числе регламентирует внешний вид нестационарных торговых объектов. Об этом сообщается на сайте Пермского ФАС.

Как уточнили в антимонопольном ведомстве, в 2017 году между администрацией Мотовилихинского района и ИП был заключён договор на размещение НТО на неопределенный срок. В 2022 году районные власти предъявили предпринимателю требования к внешнему виду НТО в соответствии с новыми Правилами благоустройства.

В УФАС расценили этот факт как необоснованное препятствие деятельности ИП, поскольку такие требования вынуждают предпринимателя понести экономические издержки в связи с приведением НТО в соответствие новым требованиям к внешнему виду. А это может привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке.

В антимонопольном ведомстве считают, что требования Правил благоустройства, принятые в 2022 году, могут применяться только при проектировании новых и обосновании размещения существующих НТО, но не распространяются на договорные отношения, заключенные до принятия этих Правил (до 2022 года). В связи с этим администрации Мотовилихинского района выдано предупреждение — власти должны отозвать претензии к ИП относительно внешнего вида НТО.

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