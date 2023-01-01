Завершается ремонт Общественного центра в Березниках Его открытие запланировано на 2023 год Поделиться Твитнуть

Депутат краевого Законодательного собрания Андрей Силаев проверил, как идут работы по реконструкции будущего Общественного центра в Березниках.

Напомним, Общественный центр в Березниках откроется в 2023 году. После открытия в нём разместятся городской Совет ветеранов, Общество инвалидов, Общество глухих, Общество слепых, Совет женщин, Союз «Чернобыль» России, а также Объединенный комитет территориального управления. Организации получат отдельные комфортные кабинеты, актовый зал для проведения массовых мероприятий.

В настоящее время в здании будущего Общественного центра полным ходом идет ремонт помещений. Предложение администрации города по созданию Общественного центра поддержал депутат Законодательного собрания Пермского края, директор по безопасности компании «Уралкалий» Андрей Силаев. По его инициативе «Уралкалий» выделил средства на проведение строительных работ.

Сейчас в здании завершаются штукатурные работы, установка межкомнатных дверей, замена оконных блоков, системы электроснабжения, кафельной плитки, сантехники. В ближайшее время планируется замена входных дверей. Завершить основной блок ремонтных работ планируется в марте 2023 года.

Андрей Силаев, депутат Законодательного собрания Пермского края, директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:

— Я поддержал идею администрации по созданию Общественного центра, ведь, кроме того, что организации переедут в чистое и удобное помещение, есть и другие плюсы. Собравшись вместе, сотрудники смогут усилить свое взаимодействие. Возможно, это будут какие-то совместные проекты. Цель у всех общественных организаций одна — это оказание необходимой помощи березниковцам и защита их интересов.

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