В ЧВК «Вагнер» прекратили набирать заключённых Информацию подтвердили в пресс-службе Евгения Пригожина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пресс-служба Евгения Пригожина, являющегося основателем частной военной компании «Вагнер», подтвердила, что ЧВК прекратила набор заключённых в свои ряды. Ответ на вопрос издания Live24 был опубликован в телеграм-канале организации.

«Да, действительно, это так. Набор заключённых в ЧВК «Вагнер» полностью прекращён. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются»,— говорится в сообщении.

Согласно информации издания, набор из исправительных учреждений в ряды штурмовиков не ведётся уже месяц.





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