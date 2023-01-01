На Донбассе погиб военнослужащий ЧВК «Вагнер» из Оханска Георгию Плешкову было 30 лет Поделиться Твитнуть

Георгий Плешков

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В ходе СВО 9 января 2023 года под Артёмовском (ДНР) погиб житель города Оханска Пермского края Георгий Плешков. Об этом сообщили в Оханской окружной администрации.

Траурная церемония прощания с воином будет организована 8 февраля в Культурно-досуговом центре Оханска с 10:00.

Георгию было 30 лет. В ноябре 2022 года он стал добровольцем ЧВК «Вагнер», и все последующие месяцы воевал в её составе.

В родном городе у военнослужащего остались мать, жена и сын.

«Вместе с ними, а также всеми другими родными и близкими Георгия Плешкова искренне скорбим о его гибели. Примите соболезнования, крепитесь!» — говорится в сообщении.

Похоронен Георгий Плешков будет на верхнем кладбище.





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