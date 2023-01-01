Елена Синица
В Дзержинском районе Перми построят резервную сеть водоотведения
Работы должны завершить до конца года
Определен подрядчик на строительство напорного коллектора от канализационной станции «Речник» в Дзержинском районе Перми. Им стало ООО «Вертикаль». Об этом сообщает минЖКХ Пермского края.
По условиям контракта подрядчик должен возвести резервную нитку напорного коллектора от канализационной напорной станции «Речник» в Заостровке через ул. Красина до дома № 4 по ул. Шпалопропиточной. Протяженность объекта составит более 3 км.
Эти работы проводят для того, чтобы обеспечить необходимый уровень надежности централизованной системы водоотведения Перми. Часть работ выполнят методом горизонтально направленного бурения с использованием специального комплекса.
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