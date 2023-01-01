На программу «Комфортный край» и другие проекты в округах Прикамья выделено 3 млрд рублей Одна из приоритетных задач краевых властей — комплексное развитие территорий и создание равных возможностей для жителей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обсудил с главой краевого Министерства территориального развития Светланой Усачёвой итоги работы ведомства в 2022 году и планы на 2023 год.

Губернатор отметил, что одна из приоритетных задач краевых властей — комплексное развитие территорий и создание равных возможностей для жителей.

«Мы запускаем новую региональную программу «Комфортный край», которая уже поддержана Законодательным собранием Пермского края. В рамках неё мы будем делать все то, что особенно необходимо жителям в территориях. Очень важна поддержка проектов, которые инициируют сами жители муниципалитетов в своих населенных пунктах. Кроме того, остается в приоритете работа с нашими территориями опережающего развития «Нытва» и «Чусовой». Нам нужно продолжать работу по привлечению инвесторов, чтобы создавать новые рабочие места для повышения социального благополучия в этих территориях и повышения реальных доходов граждан», — заявил Дмитрий Махонин.

Светлана Усачёва отметила, что важным результатом 2022 года стала работа, проведенная министерством совместно с администрациями округов по разработке и защите комплексных планов социально-экономического развития территорий. «Их защитили все муниципалитеты, и сегодня мы формируем мероприятия программы «Комфортный край» по всем основным направлениям, которые озвучивали жители на личных встречах и при опросах. Уже проведен конкурсный отбор заявок муниципалитетов — в ближайшее время подведем итоги, и представим их на одном из ближайших заседаний Правительства», — отметила она.

Министр отметила, что в числе первых комплексные планы развития территорий защитили городской округ Березники и Соликамский городской округ. На 2022 год они уже получили порядка 300 млн руб. на реализацию проектов по развитию Верхнекамья, средства освоены на 99,6%. По данным министерства, на них в том числе благоустроены городской парк культуры и отдыха в Березниках, общественная территория в исторической части Усолья, центральная площадь в поселке Орел и др. В 2023 году работа будет продолжена: на развитие Верхнекамья направляется порядка 412 млн руб.

Через механизм «Инициативное бюджетирование» в 2022 году поддержано 223 проекта в 35 муниципалитетах. На их реализацию из краевого бюджета направлено 244,4 млн руб. «По вашему поручению в 2023 году мы изменили систему предоставления субсидий, благодаря чему поддержку получат все 43 муниципальных и городских округа. На реализацию 192 проектов направим 200 млн руб.», — отметила Светлана Усачёва.

Кроме того, в 2023 году совместно с краевым Минобром запускается новое направление — «Школьное инициативное бюджетирование». Учащиеся школ во всех территориях края смогут предлагать идеи по улучшению качества жизни, в первую очередь — по преображению школьных дворов.

В регионе также продолжаются мероприятия в рамках региональной программы по переселению граждан из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов. За 2022 год в более комфортное жилье переехали 52 семьи из 13 населенных пунктов. В 2023 году планируется переселить 200 семей, на эти цели направляется 250 млн руб.

В этом году краевая программа по переселению расширяется — возможность переехать получат семьи, дома которых находятся в зоне затоплений в период половодья.

Ещё одно важное направление работы министерства — развитие моногородов и поддержка территорий опережающего развития «Чусовой» и «Нытва» (ТОР, ранее ТОСЭР). С момента создания этих особых территорий их резидентами создано более 1,8 тыс. новых рабочих мест. В ТОР «Нытва» за год появилось восемь новых резидентов.

Всего на мероприятия по всем направлениям на 2022 год из бюджета Пермского края было направлено порядка 2,2 млрд руб. Фактическое исполнение составило 97%. На 2023 год на поддержку общественных инициатив, предоставление территориям средств единой субсидии на решение вопросов местного значения, переселение жителей и другие мероприятия будет направлено почти 3 млрд руб. Из них треть — в рамках региональной программы «Комфортный край».

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин одобрил предложенный механизм решения задачи по преображению школьных дворов: «Так мы сможем во многих населенных пунктах качественно изменить площадки, на которых ребята находятся во внеурочное время, и при этом будем вовлекать школьников и молодежь к проявлению активной жизненной позиции, поддерживать их стремление менять жизнь вокруг себя к лучшему».

Губернатор отметил, что особое внимание следует уделять новой программе «Комфортный край». «Мы направляем на мероприятия большие объемы средств, и они должны быть использованы эффективно. Необходимо, чтобы проекты по всем направлениям были реализованы качественно, и люди ощутили улучшения», — заключил губернатор.

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