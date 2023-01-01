Максим Артамонов Пермский арт-объект «Лёгкие города» восстановят только весной На прошлой неделе его повредили вандалы Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Сюзев

В Перми арт-объект «Лёгкие города» может быть восстановлен лишь весной — это связано с трудностями подъезда техники. Об этом «Новому компаньону» сообщил автор работы Антон Черемных.

«Зимой это делать сложно, так как объект находится на склоне, подъезд техники затруднён. Само дерево сломали ещё осенью, но отломленный кусок унести не успели, его прибрали», — пояснил он.

Он добавил, что в последнее время «кто-то активно промышляет в Мотовилихе сдачей металла, беспощадно снимают даже ограждения».

На прошлой неделе, 3 февраля, пермский общественный активист Сергей Сюзев обратил внимание, что у арт-объекта пропала половина «веток». Он написал об этом на своей странице ВКонтакте и предположил, что их отпилили и сдали на металл.

«Лёгкие города» — это один из лэнд-арт объектов, которые были смонтированы в долинах малых рек Перми в рамках фестиваля «Экология пространства». Он был установлен 10 сентября 2018 года рядом со смотровой площадкой у пермского планетария на склоне долины реки Егошихи и представляет собой четырёхметровую металлическую конструкцию в виде дерева. Ветви и листья выполнены в форме человеческих лёгких.

Изначально этот арт-объект планировалось установить на Красной горке, но из-за высоковольтных линий электропередачи организаторы «Экологии пространства» решили найти другое место.

Автор «Лёгких города» — выпускник факультета «Дизайн архитектурной среды» Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова (Уральский филиал) Антон Черемных.

Он участвовал в работе над проектом комплекса объектов рекреации (м/р Гарцы, Пермь) в рамках социального проекта «Новые модели — новый город». Свой диплом он писал по долинам малых рек, был участником нескольких проектов по преобразованию долин малых рек.

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