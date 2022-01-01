Суд отправил похитителя ограждения на Северной дамбе в колонию строгого режима Ущерб от кражи составил 59 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ТК ВЕТТА

Мировой судья Ленинского судебного района Перми вынес приговор ранее судимому местному жителю, признанному виновным в совершении кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, весной этого года неизвестные похитили металлическое ограждение на Северной дамбе в Перми. В апреле со стороны планетария пропали около 60 секций. Ущерб МКУ «Пермблагоустройство» оценило в 59 тыс. руб.

Суд установил подозреваемого, на допросах, а потом и в суде мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся, однако ущерб не возместил.

Виновному назначено наказание в виде одного года четырёх месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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