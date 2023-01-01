Елена Синица За неделю в Прикамье поймали 169 нетрезвых водителей Всего зафиксировано 14 358 нарушений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшую неделю, с 30 января по 5 февраля, на территории Пермского края зарегистрировано 322 ДТП. В них погиб один человек, ещё 30 получили травмы. В их числе семь несовершеннолетних до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

Всего за эту неделю зафиксировали 14 358 нарушений ПДД. В частности, 169 водителей управляли авто в нетрезвом виде, еще 193 ездили без водительских прав. Помимо этого, 159 водителей нарушили правила перевозки детей, 237 — выехали на встречную полосу.

Также сообщается, что 693 нарушения связаны с управлением автомобилем, на котором установлены стёкла, светопропускная способность которых не соответствует требованиям технического регламента. Ещё 524 водителя не предоставили преимущество пешеходам. Сами пешеходы стали нарушителями 910 раз. Водители автобусов нарушили ПДД 147 раз.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.