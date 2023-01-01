Елена Синица На неделе в Пермском крае ожидается серьёзное похолодание Температура воздуха может опуститься до -22 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным синоптиков проекта «Метеоролог.и.я», на текущей неделе в Пермском крае ожидается заметное похолодание. Так, уже в ночь на вторник, 7 февраля, температура воздуха опустится до -10…-15°, при прояснениях до -22°. Об этом сообщает ВЕТТА.

При этом днём столбики термометров опустятся до -12…-7°. Наиболее холодной будет первая половина недели с понедельника по среду, говорят синоптики. В четверг, 9 февраля, в регион придёт потепление и снег. Температура воздуха ночью повысится до -3…-8°, днём до -6…-1°. В течение дня прогнозируется небольшой снегопад.

В выходные прогнозируется температура воздуха в пределах -10…-5° днём и ночью.

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