Судебные приставы изъяли у жителей Пермского края нелегальную религиозную литературу Она была отправлена на уничтожение Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

В 2022 году сотрудниками регионального ГУФССП окончено фактическим исполнением 500 производств о конфискации имущества.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, судебным приставам на исполнение поступают решения судов о конфискации у должников самых разных вещей: от домов, автомобилей, телефонов до одежды и обуви, древесины различных пород, опознавательных фонарей, шашек такси. По закону весь конфискат либо передаётся на реализацию, либо уничтожается.

Так, судебными приставами по Ленинскому и Индустриальному районам краевого центра у должника были конфискованы упаковочные станки.

Сотрудники в Губахе конфисковали у местных жителей и передали на уничтожение нелегальную религиозную литературу и компакт-диски.

В Свердловском районе Перми в собственность государства был обращён стайлер для волос.

Нередко судебные приставы изымают орудия совершения правонарушений в области экологии и рыболовства. В Пермском крае в прошлом году, например, под конфискацию попадали рыболовные сети, моторные лодки и бензопилы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.