Медианная зарплата пермских учителей выросла на 45% На начало февраля она составляет 40 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Медианная заработная плата учителей в Перми в период с июня 2022 года по начало февраля 2023-го выросла с 27,5 до 40 тыс. руб., такие данные приводит исследовательский центр Зарплата.ру.

Медианной зарплатой называют показатель заработка, при котором 50% работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.

Сообщается, что учителям математики, литературы, английского языка сейчас можно найти в Перми вакансии с зарплатой от 10 до 40 тыс. руб. Соискатель, который помимо преподавания предмета согласится исполнять обязанности замдиректора по воспитательной работе, может зарабатывать более 40 тыс. руб.

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