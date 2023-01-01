Житель Тверской области развращал в интернете двух несовершеннолетних жительниц Пермского края Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Обвиняемый в развратных действиях, распространении по Интернету порнографии среди несовершеннолетних 21-летний житель Тверской области предстанет перед судом. Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, следственным отделом ведомства по городу Добрянка завершено расследование уголовного дела.

Следствием установлено, что в январе прошлого года обвиняемый списался в соцсетях с двумя жительницами города и, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте адресатов, вёл с ними циничную переписку на сексуальные темы, склонял их к фотографированию себя в обнаженном виде и направлял девочкам такие же свои фото.

В результате оперативно-розыскных мероприятий следователю совместно с полицией удалось выяснить местожительство обвиняемого. При проведении обыска у него в квартире были обнаружены и изъяты доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершённым преступлениям.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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