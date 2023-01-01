Арендатор Пушкинской бани оспорит решение суда о возврате имущества пермской мэрии

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Константин Долгановский

АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» оспорит решение 17 арбитражного апелляционного суда о расторжении договора аренды Пушкинской бани в Перми и возврате объекта в собственность муниципалитета. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» сообщил контролирующий центр Валерий Япаров. Сейчас он с юристами ждёт получения мотивировочной части решения суда от 1 февраля 2023 года.

Напомним, суд удовлетворил жалобу мэрии на решение Арбитражного суда Пермского края, согласно которому администрации города отказано в иске к АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» о возврате бани.

Исковое заявление мэрии подавалось в связи с тем, что после отказа городских властей от договора аренды из-за неисполнения арендатором своих договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг арендатор отказался освободить баню.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений, после возврата бани пермские власти сохранят целевое назначение объекта, здесь продолжат оказывать банные услуги населению.





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