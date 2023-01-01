В Перми создадут рабочую группу по бесхозяйным животным Возглавит её замглавы Перми Ольга Чеснокова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми издано постановление о создании рабочей группы по вопросам осуществления отдельных госполномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города. Документ размещён на сайте мэрии.

В положении о новом органе сказано, что задачами группы станет обсуждение принципов и механизмов организации отлова бесхозяйных животных, их транспортировки и передачи в приюты, содержания в данных учреждениях, возврата потерявшихся животных их владельцам, поиска новых владельцев поступившим в приюты животным; возврата бесхозяйных собак, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, установленных федеральным законодательством.

Председателем рабочей группы станет заместитель главы администрации города Перми, возглавляющий функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, природопользованием». Недавно на эту должность в качестве и.о. заступила Ольга Чеснокова.

Заместителем председателя рабочей группы будет являться начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Этот пост сейчас занимает Дмитрий Андреев.

Персональный состав рабочей группы по положению утвердит именно он. В группу войдут представители администрации Перми, депутатов Пермской городской думы, общественных организаций и объединений.

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