Совладельцев бывшей сети магазинов «Захоти» в Перми могут привлечь к ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от компании «Агропромснаб» к Игорю и Семёну Отиновым, Олегу Кислихину и Наталье Чипурде. ООО хочет взыскать с них 2,6 млн руб.

Пока суд оставил заявление без движения, так как истец не предоставил необходимого комплекта документов. До 3 марта 2023 года организации предписано ликвидировать нарушение. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Как поясняет «Коммерсант-Прикамье», ответчики — совладельцы закрывшейся пермской сети магазинов «Захоти». Представители «Агропромснаб» в своём иске призывают и других кредиторов бывшей сети присоединиться к требованием о взыскании субсидированной ответственности.

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