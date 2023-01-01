В Пермском крае по итогам 2022 года снизился индекс промышленного производства Поделиться Твитнуть

Индекс производства по промышленным видам экономической деятельности в Пермском крае в январе-декабре 2022 года по сравнению с АППГ составил 98%. Об этом сообщает Пермьстат.

При сравнении января-декабря 2022 года с АППГ производства в направлении добычи полезных ископаемых показали индекс 105,4%, электроэнергии и газа — 105,2%, обрабатывающие производства — 92,6%, водоснабжения — 89,3%.

В ведомстве отметили, что индекс промпроизводства в декабре 2022 года к декабрю 2021-го сложился на уровне 95,1%, а в сравнении с ноябрём 2022-го — 116,2%.

Ранее министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, отчитываясь перед губернатором Прикамья об итогах работы отрасли за 2022 год, сообщил, что за 11 месяцев 2022 года индекс промпроизводства тоже составлял 98%. Он отметил, что показатель удалось сохранить на высоком уровне, несмотря на сложные экономические реалии (санкции, введённые против России из-за СВО). По его словам, наибольшие темпы роста показали производства готовых металлических изделий, лекарственных средств и бумажной продукции.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.