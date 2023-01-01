Объём инвестиций в промышленность Пермского края достиг пятилетнего максимума На 70% выросли объёмы гособоронзаказа Поделиться Твитнуть

Министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов доложил губернатору Прикамья Дмитрию Махонину о ключевых итогах отрасли за 2022 год и планы на 2023-2025 годы.

Один из ключевых результатов, которого удалось достичь в новых экономических реалиях, – сохранение на высоком уровне индекса промышленного производства в регионе. За 11 месяцев 2022 года он составил 98%. Наибольшие темпы роста показали производства готовых металлических изделий, лекарственных средств, бумажной продукции.

По словам Чибисова, этого удалось достичь благодаря выстраиванию предприятиями региона новых логистических цепочек с экспортёрами и приобретению дополнительных каналов сбыта продукции. За 11 месяцев 2022 года было отгружено продукции, выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности почти на 7 трлн руб.

Сейчас в отрасли задействовано 67 крупных, 274 средних и 4787 малых предприятий. По ряду показателей они достигли амбициозных результатов – на 70% выросли объёмы гособоронзаказа, они составляют 76 млрд руб, также удалось сохранить объём запланированных промышленниками инвестиций. За девять месяцев 2022 года он составил рекордные за последние пять лет 170,5 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.