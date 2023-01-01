В Чернушке Пермского края на пожаре погиб местный житель Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Чернушке Пермского края 3 февраля около 23.00 в многоквартирном доме на ул. Льнозаводской вспыхнул пожар. Первыми прибывшими на вызов подразделениями пожарной охраны было установлено, что происходит горение в одной из квартир дома.

«К сожалению, в результате пожара обнаружен погибший, один человек получил травму», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что остальные жильцы не пострадали и эвакуировались ещё до приезда пожарных.

«Двухэтажный жилой дом — многоквартирный (по факту люди проживали в двух квартирах, в доме также есть ещё две нежилые квартиры)», — уточнили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 90 кв. м.

В настоящее время устанавливается причина пожара.





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