Размер идеальной зарплаты россиян вырос за год на 7% Он ставил 181 тыс. руб. в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По мнению россиян, идеальная зарплата на начало 2023 года составляет 181 тыс. руб. в месяц. Сумма «зарплаты мечты» стала рекордной за всё время наблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования инвесткомпании Anderida Financial Group.

Эта сумма на 12 тыс. руб. больше, чем была год назад (рост ожиданий составил 7%). Причина роста — общее повышение цен на товары и неуверенность в будущем, а также отсутствие у многих «подушки безопасности». Согласно результатам опроса, у 65% отсутствуют сбережения, которых бы хватило на более чем три месяца жизни без дополнительного дохода.

При этом отмечается, что в предыдущие годы динамика роста была даже выше — на уровне 10%.

Фактическая средняя зарплата по России не превышает 60 тыс. руб. В Пермском крае, по данным на конец ноября 2022 года, она составляет 51,4 тыс. руб.

Текущим уровнем своего дохода довольны лишь 35% россиян.

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