Максим Артамонов Реальная зарплата в Пермском крае уменьшилась на 2,4% Самые высокие зарплаты зафиксированы у работников в сфере информации и связи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат подсчитал среднемесячную номинальную заработную плату жителей Пермского края за ноябрь 2022 года. Она сложилась в размере 51 479,4 руб. По отношению к ноябрю 2021 года её рост составил 12,3%. При этом реальная заработная плата (характеризует покупательную способность заработной платы в отчётном периоде, с учетом изменения цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом) уменьшилась на 0,6%.

В среднем с января по ноябрь 2022 года среднемесячная зарплата пермяков составила 50 060 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12,3%, а реальная зарплата уменьшилась на 2,4%.

В регионе сохраняется дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Например, самые высокие зарплаты у работников в сферах «Информация и связь» (74 614,3 руб.) и «Добыча полезных ископаемых» (72 805,7 руб.). А самые низкие — в сфере гостинничного бизнеса и предприятиях общественного питания (30 624,7 руб.).

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