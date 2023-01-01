Максим Артамонов Бывший омбудсмен Павел Миков пока не возглавил колледж «Оникс» Он по-прежнему в поисках работы Поделиться Твитнуть

Экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков ещё не трудоустроился в пермский краевой колледж «Оникс» — решение о его назначении директором пока не принято. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевого минобра.

Издание со ссылкой на свой источник в краевом правительстве уточняет, что сейчас Миков ещё ведёт переговоры о месте своего трудоустройства.

Обязанности руководителя «Оникса» исполняет заместитель директора по воспитательной работе Вероника Кошкина.

Напомним, в начале ноября прошлого года Павел Миков сообщал, что намерен принять предложенную ему должность директора колледжа «Оникс».

Колледж «Оникс» готовит специалистов среднего звена по ряду дисциплин, связанных с информационными технологиями, педагогикой и дизайном, а также занимается подготовкой квалифицированных рабочих. В образовательном учреждении работает специальное отделение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Павел Миков занимал пост регионального омбудсмена с 2017 по 2022 год, до этого он работал Уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае. В конце ноября прошлого года Уполномоченным по правам человека в Прикамье был назначен бывший глава Перми и экс-депутат Госдумы Игорь Сапко.

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