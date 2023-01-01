Максим Артамонов Прокуратура Пермского края предложила расширить ассортимент на молочных кухнях в регионе В ведомстве считают, что нужно обеспечить детей разнообразной молочной продукцией не только в Перми, но на всей территории Прикамья Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Прикамье прокуратура предложила краевым властям расширить ассортимент во всех молочных кухнях региона. Сейчас Перми работают 29 раздачтоных пунктов, и дети получают на там молоко, кефир и творог. При этом в других муниципалитетах региона выдают только сухие молочные смеси и каши, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В ведомстве посчитали, что равные права на получение молочной продукции должны быть у всех детей Пермского края, а не только у детей Перми. Предложение направлено губернатору.

Напомним, с 1 января 2023 года в Пермском крае молочная продукция в сертифицированной упаковке поступает от централизованного поставщика из Свердловской области. Это детское питание выпускается на заводе в городе Богданович. Срок годности детского классического творога составляет 18 суток, а молока — 180 суток. Эта продукция предназначена для детей с 6 и 8 месяцев.

В октябре прошлого года чиновники краевого минздрава сообщили, что с 1 января 2023 года на молочных кухнях Перми больше не будет производиться живая кисло-молочная и другая продукция (со сроком годности 48 часов). Вместо этого чиновники решили поставлять продукцию промышленного производства. Эта новость вызвала критику со стороны родительского сообщества Перми.

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