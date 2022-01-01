Елена Синица В Перми с начала года молочную продукцию получили более 6 тысяч детей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

С 1 января 2023 года в Пермском крае молочная продукция в современной сертифицированной упаковке поступает от централизованного поставщика. С начала 2023 года в Перми продукцию под фирменным названием «Наша Маша» (кефир и творог) получили 6507 детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За это время производитель поставил 2,3 т творога и более 9 т кефира. Продукция доставляется в молочные кухни в срок, без задержек. Получить её можно ежедневно, в том числе в праздники и выходные.





Всего во всех районах Перми действует 29 раздаточных пунктов молочной продукции.

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