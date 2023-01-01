Елена Синица Названа самая популярная вакансия в Пермском крае Конкурс — 6 тысяч человек на место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса hh.ru, самой популярной в Пермском крае стала вакансия администратора в интернет-магазин (удалённо) с зарплатой от 18 до 55 тыс. руб. на руки.

На эту вакансию откликнулись сразу 5,9 тыс. человек. Далее по популярности идёт вакансия текстового редактора (удалённо), на которую откликнулись 3,6 тыс. жителей Прикамья, а на третьем — вакансия удалённого сотрудника проверки онлайн-заявок, которой заинтересовались 3,2 тыс. соискателей.

«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», — комментирует руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.









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